Trabzonspor haberi... En iyisi Edin Visca!

Süper Lig’in 1 numaralı yabancısı; Edin Visca... 2011-2012’de Türkiye kariyeri başlayan Bosnalı yıldız, son 10 yıllık periyoda bakıldığında müthiş istatistiklere imza attı. Bu süreçte 1 sezon Başakşehir’le küme düşüp, alt ligde oynamasına rağmen rakamları alt-üst eden Visca, Süper Lig’de tam 314 maça çıktı. 86 kez rakip fileleri havalandırıp, 87 de asist yapan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 173 gol katkısıyla ligin en başarılı yabancı ismi konumunda.

Genelde Burak zirvede

Yerli-yabancı tüm futbolcular hesaba katıldığında ise Burak Yılmaz ilk sırayı çekiyor. Milli forvet, 192 kez (150 gol, 42 asist) skora etki etti. Asist sayılarına bakıldığında açık farkla zirvede yer alan Visca, istikrarı ve profesyonelliğiyle de övgüyü hak ediyor. Kolay kolay maç kaçırmayan Edin Visca, 1 sezonu 1.Lig’de geçirdiği için Muslera’nın (330) ardından en çok forma giyen ikinci oyuncu durumunda. Süper Lig kariyerinde hiç sarı kart cezalısı olmayan tecrübeli yıldız, sadece 1 kez kırmızı gördü.

Şampiyonluk transferi...

Trabzonspor ’un yıllardır isteyip, ara transfer döneminde 2 aylık yoğun görüşmelerin ardından kadrosuna kattığı Visca, Bordo-Mavili formayla şova başladı. Galatasaray deplasmanında 90. dakikada galibiyet golünü atan Boşnak oyuncu, önceki gün de kritik Kasımpaşa mücadelesinde fileleri havalandırıp yine 3 puanı kazandırdı. Bu sezon ligde 6 gol atıp, 9 asist yapan Visca, son 2 maçtaki performansıyla şampiyonluk yolunda Trabzonspor’un en önemli silahı olduğunu kanıtladı.

"O anı hiç unutmayacağım"

Edin Visca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duygularını paylaştı. Fırtına’nın yıldızı, “Kendi seyircimiz önünde gol atmanın mutluluğunu anlatamam. Kazanmak çok önemliydi ancak bu gol de çok anlamlıydı. O an, hiç unutamayacağım anlardan biri olacak benim için. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz belli ve biz ekip olarak o hedefe maç maç gidiyoruz. Konyaspor maçına her zamanki gibi en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Aslıhan Çil / Fanatik Özel