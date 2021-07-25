Trabzonspor haberi: Ekuban gitti, gidiyor

Sezon sonundan beri menacerinin kulüp aradığı Caleb Ekuban, gitmek üzere... Kontratının bitimine 1 yıl kala kariyerine Avrupa’da, özellikle de İtalya’da devam etmek istediğini belirten Ganalı futbolcu için Sampdoria, Genoa ve Fiorentina gibi kulüpler devredeydi. Ancak bu takımlar arasındaki en ciddi ekip Genoa oldu. Oyuncu tarafını ikna eden Genoa, Trabzonspor ’a çok düşük bir teklif sununca, Ekuban kampa çağrılmıştı. Yaklaşık 10 gün gecikmeli olarak Riva’daki çalışmalara katılan Ekuban için Genoa teklifini 2.5 milyon Euro seviyesine çekti. İtalyan basınına göre, taraflar artık anlaşmaya çok yakın.

Fırtına 3 istiyor ama...

Trabzonspor’un 3 milyon Euro’da irettiği vurgulanırken, Genoa’nın 2.7’ye kadar çıkacağı belirtildi. Bordo-Mavililer, Ekuban’ın satışını gerçekleştirdikten sonra yabancı sayısını 12’ye düşürmüş olacak. Devamında Diabate ve duruma göre Flavio’nun da kiralanması bekleniyor. Yabancı kontenjanını 14’e tamamlamayı düşünmeyen yönetim, yabancı forvet takviyesi dışında önümüzdeki süreçte hücum bölgesine fırsat transferi yapabilir.