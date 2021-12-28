Trabzonspor haberi... Efecan Karaca için sıcak temas

Kanat transferinde öncelikli hedef; Efecan Karaca. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor ’un kapısından dönen 32 yaşındaki kanat oyuncusu için Bordo-Mavililer tekrar harekete geçmiş, hatta teklifini sunmuştu. Alanyaspor ise sezon sonunda kontratı bitecek olan Efecan konusunda olumlu geri dönüş yaptı. Fakat maddi detaylar tam anlamıyla netlik kazanmadı. Güney ekibinin ilk etapta 1 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam talep ettiği öğrenildi. Bordo-Mavililer ise 6 ay kontratı kaldığı için Efecan’ı daha uygun bir fiyata bitirmeyi hedefliyor. Hatta takasta oyuncu önerisi de masada.

Kolaylık bekliyor

Daha önce Yusuf Sarı’yı isteyen Alanyaspor’a, kabul etmesi halinde genç ismin takasta kullanılabileceği belirtildi. Hafta içinde bu konunun netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor’a gitmeyi arzulayan Efecan da, kaptanlık yaptığı ve 8 yıldır formasını giydiği Alanyaspor’dan kolaylık istiyor, “Gerekirse ben de fedakarlık yaparım” diyor.







