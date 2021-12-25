Trabzonspor haberi... Efecan Karaca bu kez yakın

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca yeniden gündemde. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 32 yaşındaki kanat oyuncusunu tekrar istediği öğrenildi.

Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Efecan konusunda hafta içinde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Güney ekibinin kaptanı, bu sezon çıktığı 16 lig maçında 2 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi.

Öte yandan Visca konusunda da bugünkü maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanabilir. Başakşehir cephesi, Boşnak yıldızı ara dönemde satmak istiyor.





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