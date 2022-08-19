Trabzonspor haberi: Edin Visca 2 aya hazır kıta

Trabzonspor 'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolu kırılan Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyucu için bu sürenin 2-2.5 ay civarına düştüğü kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesi çalışmalara başlayabileceği açıklandı. Ayrıca oyuncunun kolundaki kırığın kaynamasıyla birlikte iyileşme sürecinde de çok zorlamaması şartı ile antrenman yapabileceği ifade edildi.

Kaynak: Sabah







