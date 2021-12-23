Trabzonspor haberi... Edgar IE’de son durum

Altay maçının son anlarında dizinden sakatlanan ve sedye ile sahadan çıkan Edgar, maç bittikten sonra kendisini daha iyi hissetmişti. Dizinde esneme olmasından şüphelenen Edgar’ın MR’ı, bugün çekilecek.

Ödem nedeniyle kesin durumuna bakılamayan Edgar’ın, Başakşehir maçında kadroda olamayacağı öğrenildi. Bağ sakatlığı tespit edilmezse, ikinci devreye yetişmesi bekleniyor.