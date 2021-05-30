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Trabzonspor haberi: Djaniny için Al Nasr ısrarcı

Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ısrarcı. 8 milyon Euro bedelinde resmi bir teklif gelmesi durumda transfere onay verileceği öğrenildi

30 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor haberi: Djaniny için Al Nasr ısrarcı

Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo, Arabistan yolcusu...Al Nasr kulübü transferde çok istekli. Suudi Arabistan basınına göre daha 8 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirten Al Nasr’ın, önümüzdeki günlerde Trabzonspor Yönetimi ilemasaya oturacağı belirtildi.

Karadeniz ekibi, 8 milyon Euro’luk resmi teklif gelmesi durumunda Djaniny’nin gidişine onay verecek.

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