Trabzonspor haberi: Djaniny için Al Nasr ısrarcı
Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ısrarcı. 8 milyon Euro bedelinde resmi bir teklif gelmesi durumda transfere onay verileceği öğrenildi
Trabzonspor'un sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosun kattığı Djaniny Semedo, Arabistan yolcusu...Al Nasr kulübü transferde çok istekli. Suudi Arabistan basınına göre daha 8 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirten Al Nasr’ın, önümüzdeki günlerde Trabzonspor Yönetimi ilemasaya oturacağı belirtildi.
Karadeniz ekibi, 8 milyon Euro’luk resmi teklif gelmesi durumunda Djaniny’nin gidişine onay verecek.