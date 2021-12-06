Trabzonspor haberi: Dinmez artık bu fırtına!

Süper Lig 'de Trabzonspor , gösterdiği performansla fark yaratmaya devam ediyor. Rakipleri takılmasını beklerken lider Trabzonspor ise farkı açarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor.

31 gol attı, 11 gol yedi

Bordo-Mavili takım, 15. hafta sonunda ligde maç başına 2 gol ortalamasını geçti. Rakip fileleri toplam 31 kez havalandıran Trabzonspor, en golcü takım olmasının yanı sıra 11 golle, savunma performansı en iyi olan ekip konumunda. Skor yükünü ise tek bir isim çekmiyor, hücumdaki her oyuncu katkı sağlıyor, takım performansı ön plana çıkıyor.

Yıldızlar fark yaratıyor

İlk 9 haftada 7 gol, 3 asistlik performans gösteren Bakasetas uzun süredir takımdan uzak fakat işler yolunda gidiyor. Çünkü Trabzonspor’da pek çok saha içi lideri var... Son maçta Djaniny’nin yokluğuna, Cornelius’un ilk dakikalarda sakatlanmasına, Bakasetas’ın kulübede olmasına hatta Gervinho’nun da sezonu kapatmasına rağmen Hamsik-Nwakaeme ikilisi takımı sırtladı.

Avcı'nın usta dokunuşları

‘Sabırlı oyun’ mottosu üzerinden giden Abdullah Avcı, her hafta rakibe göre değişen taktiksel anlayış ve maç içindeki doğru hamleleriyle tartışmasız ki hocalık kariyerinin ustalık dönemini geçiriyor. Tarihi puan farkına rağmen rehavete asla izin vermeyen Avcı, yerinde açıklamalarla doğru mesajlar veriyor, iletişim kabiliyetiyle başarısını taçlandırıyor.

Tarihe geçen istatistikler

Tarihinin en iyi lig başlangıcına imza atan Fırtına, yenilmezlik serisini de 27’ye çıkartarak efsane 1995/96 sezonunu geride bıraktı. Kariyerinde ilk kez 8’de 8 yapan Abdullah Avcı, Başakşehir’deki 26 maçlık kaybetmeme rekorunu da kırdı. Üstelik Bordo- Mavililer, Avrupa’nın 5 üst düzey ligi hesaba katıldığında, namağlup tek takım...

Kulübeden gelen yeni transferler

Sezon başında kulübe kozu olarak hesaba katılan Abdülkadir Ömür, artık takımın en önemli parçalarından biri. Genç yıldızın geri dönüşünde büyük pay sahibi olan Avcı, son yıllarda sakatlık problemi geçen Dorukhan’ı müthiş seviyeye getirdi, Peres iyileşmesine rağmen forma adaletinden vazgeçmedi. Fırtına’nın hocası Siopis’i de 11’e monte etti.

FANATİK ÖZEL | Safa Can Konuksever