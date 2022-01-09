Belçika'da Union Saint-Gilloise, yeni yükseldiği birinci ligde daha ilk sezondan tarihî bir şampiyonluğa ilerliyor. Bu başarının en büyük mimarlarından Türk asıllı golcü Deniz Undav, başta Trabzonspor ve Sampdoria haberleriyle yükselen transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çeken Undav, sezon sonuna kadar Union Saint-Gilloise forması giymek istediğini açıkladı. Sudpresse ile yaptığı röportajda Deniz Undav, "Sezon sonuna kadar Union'da kalacağım. Gerçekten burada kalmayı istiyorum. Çünkü bu takımla güzel şeyler başarabiliriz ki ben de buna odaklandım" ifadelerini kullandı.

Gol krallığında zirvede

Sudpresse röportajında sezonu gol kralı olarak tamamlamak istediğini belirten 25 yaşındaki golcü oyuncu; bu sezon çıktığı 21 maçta 16 gol kaydetmeyi başardı. Şu anda gol krallığında zirvede yer alan Undav'ı takip eden isim ise Antwerp formasıyla çıktığı 20 maçta 15 gol atan eski Fenerbahçeli Michael Frey...