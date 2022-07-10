Trabzonspor haberi: Dedryck Boyata için istenen rakam belli oldu

Trabzonspor ’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken 31 yaşındaki Belçikalı stoper Dedryck Boyata’nin ismi gündeme geldi.

Trabzonspor’un oyuncu için Alman ekibi Hertha Berlin’e resmi teklif yaptığı, kulübün ise 5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Hertha Berlin ile Trabzonspor arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Dedryck Boyata, Hertha Berlin ile 74 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergilerken Celtic ile 135 maçta 15 gol 9 asistlik katkısıyla dikkat çekmişti. (61Saat)