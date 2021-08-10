Trabzonspor haberi: Cornelius, Molde maçında oynayacak mı?

Trabzonspor ’un yeni transferi Andreas Cornelius, Molde ile oynanan ilk maçtan önce adı UEFA listesinde yer almadığı için 12 Ağustos Perşembe günkü rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cornelius, Fırtına’nın tur atlaması halinde Konferans Ligi’nde Play-Off turunda oynanacak Roma mücadelesinde kadroda olacak. 28 yaşındaki yıldız, hazır bir şekilde takıma katılıyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Molde ile 3-3 berabere kalmıştı.