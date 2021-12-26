Trabzonspor haberi... Cornelius bu kez direğe takıldı

Son iki maçın yıldızı Cornelius, Başakşehir karşısında etkisiz kaldı. Buna rağmen ilk yarıda bir pozisyonda gole çok yaklaştı. Hamsik’in müthiş pasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu aşırtan Danimarkalı forvetin vuruşu direkten döndü. Sezonun ilk yarısında 9 kez rakip fileleri havalandıran Cornelius, Trabzonspor ’un en skorer ismi konumunda. Onu 7 golle Bakasetas takip ediyor.

İç sahada seri bozuldu

Başakşehir maçına kadar evinde çıktığı üst üste 5 Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, İstanbul ekibine diş geçiremedi. Önemli pozisyonlar yakalayan, iki kez direğe takılan Bordo-Mavililer, golü atamayınca 1 puanla yetindi. Her şeye rağmen Bordo Mavililer, geçen sezondan itibaren Medical Park Stadı’nda çıktığı son 15 lig karşılaşmasının hiçbirini kaybetmedi.

Defansın yeni lideri Denswil

Çapraz bağları kopan Edgar’ın yokluğunda, Vitor Hugo da dün sakattı. Trabzonspor’da en büyük soru işareti, savunma ikilisinin nasıl oynayacağıydı... Stefano Denswil, defansta müthiş bir performans gösterdi. Adeta liderlik yaptı. Hüseyin Türkmen ise elinden geleni ortaya koymasına rağmen, 68. dakikada yaptığı hatada Peres araya girmese, takımına golü yedirebilirdi. Hüseyin maçın ardından, “Uzun süre sonra 90 dakika sahada kalmak kolay değildi. Daha iyi olacağım” dedi.



