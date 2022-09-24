Trabzonspor haberi! Bordo mavililere milli ara ilaç gibi gelecek

Önce Edin Visca, ardından da Dorukhan Toköz’ün uzun süreli sakatlığı ile sarsılan bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı ile Djaniny’nin dönüşü ile moral bulacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros maçında sakatlanan ve 2 lig ile bir Avrupa mücadelesini kaçıran Yazıcı, arada yurt dışında tedavi oldu. Milli futbolcunun Kayserispor karşılaşmasıyla sahalara döneceği öğrenildi.

Gaziantep FK mücadelesini tamamlayamayan Djaniny de milli arada güç toplayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın iki oyuncuya da ‘Size milli ara dönüşünde çok ihtiyacım var. Ama sakatlığınızı da düşünerek planlama yapacağız. Tam hazır olduğunuzda şans gelecek’ mesajını gönderdiği, Yazıcı ve Djaniny’nin bu gelişmenin ardından daha da hırslandığı bildirildi. (Skorer)



