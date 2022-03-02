Trabzonspor haberi: Berat Özdemir siftahı yaptı, fişi çekti!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir geçtiğimiz sezonun devre arasında Gençlerbirliği'nden takıma katılmıştı. Son dönemde düşen formuyla ilk 11'deki yerini kaptıran Berat kupada Antalyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Sipois ile birlikte merkez orta saha olarak görev yapan 23 yaşındaki oyuncu 89'da skoru ilan eden vuruşu yaptı. Trabzonspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Berat farkı ikiye çıkararak rakibin direncini kırdı, yarı final kapısını ardına kadar açtı.