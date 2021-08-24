Trabzonspor haberi... Bakasetas'tan iyisi yok!
Trabzonspor haberi... 2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig’de Bakasetas’tan fazla gol bulabilen başka bir orta saha oyuncusu yok... Yunan yıldız dün penaltıdan fileleri havalandırdı, Türkiye’ye geldiğinden beri ligdeki 25. golünü attı.
Bakasetas şov sürüyor... Yeni Malatyaspor mücadelesinde 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Yunan 10 numara, Sivasspor filelerini de penaltıdan sarstı. Bakasetas’ın lige geldiği 2019-2020 sezonundan bu yana ondan fazla gol atabilen başka bir orta saha oyuncusu bulunmuyor. İlk sezonunda Alanyaspor ’da 10 gol, 5 asistlik performans gösteren Bakasetas, geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor ’daki performansıyla birlikte toplamda çıktığı 38 lig mücadelesinde, tam 13 gol attı. Bakasetas bu sezon da 2’de 2 yaparak, Süper Lig’deki gol sayısını 25’e yükseltti.
‘Roma zor olacak’
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezi olan Tasos Bakasetas, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Ligde 2’de 2 ile yola devam ediyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir Roma rövanşı var. İtalya’da elimizden geleni ortaya koyacağız ve turu geçen taraf olmaya çalışacağız” dedi.