Erteleme maçında Konyaspor ’un Başakşehir’e yenilmesiyle Trabzonspor , en yakın rakibiyle 14 puanlık farkı korudu. Süper Lig tarihinde 26. haftalar itibarıyla en yüksek puan farkıyla zirvede bulunan ekip olan Fırtına, Avrupa’nın da tartışmasız lideri! Öyle ki Bordo-Mavililer, Avrupa’nın 11 önemli ligi arasında hemen arkasındaki rakibine en çok puan farkı atan takım. Trabzonspor’u bu alanda Fransa Ligue 1’den PSG takip ediyor. 59 puandaki Paris devi, Cengiz Ünder’li Marsilya’nın 13 puan önünde bulunuyor. Üçüncü sırada ise Yunanistan’dan Olympiakos var. Kırmızı-Beyazlılar da 59 puanda ve onların hemen arkasındaki ikinci PAOK’un da 48 puanı var.

Çifte rekor peşinde

Bu sezon rakamları alt-üst eden ve tüm rakipleriyle eşi benzeri görülmemiş fark yapan Trabzonspor’un önünde 12 maç ve alınabilecek 36 puan daha var. Lider, toplamda 82 puanın üstüne çıkarsa kulüp rekoru kıracak. 93’ü geçmesi halinde ise Süper Lig’in en yüksek puanlı şampiyonu olacak.

Türkiye (Süper Lig +14)

1. Trabzonspor 26 maç - 63 puan

2. Konyaspor 25 maç - 49 puan

Fransa (Ligue 1 +13)

1. PSG 25 maç - 59 puan

2. Marsilya 25 maç - 46 puan

Yunanistan (Süper Lig +11)

1. Olympiakos 23 maç - 59 puan

2. PAOK 23 maç - 48 puan

İspanya (LaLiga +6)

1. Real Madrid 25 maç - 57 puan

2. Sevilla 25 maç - 51 puan

Almanya (Bundesliga +6)

1. Bayern Münih 23 maç - 55 puan

2. Borussia Dortmund 23 maç - 49 puan

Belçika (1. Lig +6)

1. Union Saint-Gilloise 28 maç - 60 puan

2. Club Brugge 28 maç - 54 puan

Portekiz (Premier Liga +6)

1. Porto 23 maç - 63 puan

2. Sporting 23 maç - 57 puan

Hollanda (Eredivisie +5)

1. Ajax 23 maç - 57 puan

2. PSV 23 maç - 52 puan

İngiltere (Premier Lig +3)

1. Manchester City 26 maç - 63 puan

2. Liverpool 26 maç - 60 puan

İskoçya (Premier Ligi +3)

1. Celtic 27 maç - 66 puan

2. Rangers 27 maç - 63 puan

İtalya (Serie A +2)

1. Milan 26 maç - 56 puan

2. Inter 25 maç - 54 puan

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FANATİK ÖZEL | M. Çağrı Davran