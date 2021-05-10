Trabzonspor haberi: Avrupa için 2 farklı senaryo

Süper Lig'i 4. sırada bitirmesi garantilenen Trabzonspor, önümüzdeki sezon ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi’ne katılacak. Bordo-Mavililer’in ilk maça çıkacağı tarih ise Türkiye Kupası’nı kazanan takıma göre netleşecek.

Eğer Beşiktaş kupada mutlu sona ulaşır ve ligi de ilk iki sırada bitirirse, Fırtına 3. ön eleme turundan organizasyona katılacak ve 5-12 Ağustos tarihlerinde Avrupa arenasında boy gösterecek.

Antalyaspor kazanırsa bir ön eleme fazladan

Antalyaspor’un kupayı kazanması durumunda ise Fırtına bir ön eleme fazladan oynayacak ve 22-29 Temmuz tarihlerindeki maçlarla UEFA Konferans Ligi’ne başlayacak. Çünkü Antalyaspor, kupa sahibi olarak UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off’lardan katılma hakkı kazanacağı için bu durumda lig üçüncüsü takım UEFA Konferans Ligi’ne 3. ön eleme turundan başlayacak.