Süper Lig'in 26. haftasında Ayetmiz Alanyaspor , sahasında Trabzonspor 'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'e eski takımları Aytemiz Alanyaspor'un taraftarlarından bir jest geldi.





İki oyuncuyu tribünlere çağıran Aytemiz Alanyaspor taraftarları, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'e çiçek takdim ettiler.

Bakasetas, 2019'da AEK'dan Alanyaspor'a transfer olmuş ve Ocak 2021'de 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a gitmişti. Siopis de 2019'da Aris'ten kadroya katılırken Ağustos 2021'de 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olmuştu.



