Son 3 resmi maçını kazanan Trabzonspor , Avrupa’ya döndü... Bordo-Mavililer, yarın akşam saat 19.45’te Monaco ile gruptaki 3. maçına çıkacak. Deplasmandaki zorlu 90 dakika öncesi tüm planlar 3 puan üzerine yapılırken, teknik direktör Abdullah Avcı özellikle hücumda 3 yıldızına çok güveniyor. Yükselen formuyla takımı sırtlayan Bakasetas’ı yine 10 numara bölgesinde, rakip ceza sahasına yakın oynatacak olan Avcı, Yunan yıldızdan sık sık kaleyi yoklamasını istedi. Forvette Maxi Gomez’i pivot santrfor olarak kullanacak tecrübeli çalıştırıcı, Trezeguet’yi de gol bölgesine yakın konumlandıracak. Bu üçlüden ekstra sorumluluk almalarını isteyen Abdullah hoca, takım savunmasıyla ilgili de sürekli uyarılarda bulunuyor.

Takıma özel uyarı

Sezon başından beri yenilen bireysel hata kaynaklı golleri tekrar tekrar futbolcularına izleten Avcı, özellikle geriden pasla çıkarken kontrollü olmalarını ve zorlu deplasmanda sıfır riskle oynamaları gerektiğini takımına aktardı. Ben Yedder başta olmak üzere rakibin etkili isimleriyle ilgili de detaylı analizleri öğrencileriyle paylaşan başarılı taktisyen, duran toplar üzerine ekstra çalışmalar yaptırıyor.

Abdullah Avcı, Avrupa Ligi’ndeki her iki maçta da asist yapan Maxi Gomez’in hücum bölgesindeki üretkenliğinden çok memnun.

Kadroda iki değişiklik

Teknik direktör Abdullah Avcı, son lig maçına göre 11’de ufak çaplı bir rotasyona hazırlanıyor. Trabzonspor’un hocası, sağ kanatta formsuz Abdülkadir Ömür’ün yerine sakatlığı geçen Djaniny Semedo ile maça başlamayı düşünüyor. Stoperde ise Vitor Hugo’nun yerine Denswil’in forma giyme ihtimali çok yüksek. Avcı, diğer bölgelerde ise aynı isimleri oynatacak. Monaco deplasmanında beklenen muhtemel 11 şöyle: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Maxi Gomez.

Monaco öncesi taktik prova

Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Monaco ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeniden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idmanda Bordo-mavililer, tamamen taktik ağırlıklı bir prova gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde şut çalışması yapıldı. Trabzonspor, bugün 12.30’da kalkacak özel bir uçakla Monaco'ya hareket edecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı II. Louis Stadı’nda akşam saatlerinde yapacak.

Yarınki maça Gürcü hakem

TSİ 19.45’te başlayacak ve II. Louis Stadı’nda oynanacak Monaco- Trabzonspor mücadelesinin hakemi açıklandı. H Grubu’ndaki zorlu 90 dakikada, Gürcistan Futbol Federasyonu’ndan Giorgi Kruashvili görev yapacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Bordo- Mavililer, rakibini devirip Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma hedefi doğrultusunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor.

1141 günlük büyük hasret

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en son deplasman galibiyetini 22 Ağustos 2019’da AEK karşısında 3-1’lik skorla almıştı. 1141 gündür dış sahada kazanamayan Bordo-Mavililer, söz konusu periyotta çıktığı 7 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Fırtına, yarın Monaco'yu Fransa’da yıkıp, büyük hasrete son vermek amacında. Abdullah Avcı yönetiminde deplasman maçlarında Molde ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Roma'ya 3-0, Kopenhag’a 2-1 ve Ferencvaros’a 3-2 yenildi.

Fransa'da hiç yenilmediler

Bordo-Mavililer, Fransa’da daha önce oynadığı üç karşılaşmayı da kaybetmedi. İlk olarak 1991-1992 sezonunda Lyon ile eşleşerek Avrupa’da Fransız takımları karşısında tur mücadelesi vermeye başlayan Trabzonspor, rakibini deplasmanda 4-3, sahasında da 4-1’lik sonuçla mağlup ederek, kupada üçüncü tura yükseldi. 2009-2010’da Toulouse ile Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşan Fırtına, deplasmanda 1-0 kazandı. 2011-2012’de ise Fransa’daki Lille maçı 0-0 bitmişti.