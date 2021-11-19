Milli araya Galatasaray ’ın 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe ’nin 10 puan Önünde giren giren Trabzonspor, 16 günlük aranın ardından Akyazı’daki Gaziantep FK karşılaşmasıyla lige dönecek. Milli oyuncuların bir bir takıma katılmasıyla tamamen taktik provalara geçen teknik direktör Abdullah Avcı, pazartesi günü sahaya süreceği 11 konusunda 3 farklı plan üzerinden ilerliyor. Kilit mevki ise sağ bek... Uzun süreli sakatlığını atlatan Bruno Peres iyileşti ve oynamak istediğini hocasına söyledi. Avcı, sağ bekte Dorukhan ile Peres arasında tercih yapacak.

10 numaraya iki aday

Eğer Peres 11’e dönerse, Dorukhan’ın merkezde Berat’ın yanında oynama ihtimali yüksek. Bu durumda Hamsik, daha ofansif bir rol üstlenecek. Sağ kanatta Ömür, sol kanatta Nwakaeme olacak. İleri uçta ise Djaniny forma giyecek. Dorukhan’ın sağ bekte devam etmesi halinde, Beşiktaş derbisindeki gibi Berat-Siopis ikilisi beraber oynayabilir. Bir diğer tercih ise daha hücumcu kadro ile çıkmak...

41 bin taraftar desteğiyle...

Bu formasyonda, Berat ile Hamsik’in yanyana oynayıp, Abdülkadir Ömür’ün esas bölgesi olan 10 numarada görev alması düşünülüyor. Djaniny’nin sağ kanada geçip, Cornelius’un da ileri uçta maça çıkması planlanıyor. Avcı, Bakasetas’ın yokluğunda kesin kararını hafta sonundaki idmanlarda netleştirecek. Gaziantep’in top rakipteyken 5’li savunmaya geçtiğini göz önünde bulunduran Avcı, 41 bin kişilik taraftar desteğiyle maçı erken koparmayı düşünüyor.

Safa Can Konuksever