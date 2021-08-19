Karadeniz ekibinin sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü Le Havre ile1.4 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştı.

Ancak milli oyuncunun senelik 1.5 milyon Euro'luk talebi sonrasında Bordo-Mavililer geri adım atmıştı.

25 yaşındaki futbolcu bu kez Trabzonspor 'a kendi mesaj gönderdi, maaş talebini düşürdüğünü söyledi. Bu kez teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği kaydedildi.







