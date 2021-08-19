Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan Umut Meraş'a ret
Trabzonspor'un sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü Le Havre ile1.4 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği öğrenildi.
Karadeniz ekibinin sol bek konusundaki ilk hedeflerinden biri olan Umut Meraş için kulübü Le Havre ile1.4 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştı.
Ancak milli oyuncunun senelik 1.5 milyon Euro'luk talebi sonrasında Bordo-Mavililer geri adım atmıştı.
25 yaşındaki futbolcu bu kez Trabzonspor 'a kendi mesaj gönderdi, maaş talebini düşürdüğünü söyledi. Bu kez teknik direktör Abdullah Avcı'nın, tecrübeli futbolcuya onay vermediği kaydedildi.