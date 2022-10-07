Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco karşısında sürpriz tercihler yaptı. Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas gibi yıldızları yedek bırakan Avcı, yerlerine ise Enis Bardhi ile Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü. Özellikle Yusuf'un, ileri uçta forma giymesi herkesin dikkatini çekti. Deneyimli teknik adam, verdiği kararlarla ilgili olarak da flaş açıklamalarda bulundu. Oyuncu değişikliklerinin sorgulandığının altını çizen Avcı, "Deplasman baskısının olmadığı yerde galibiyet istiyoruz. Ne kadar çok bilgilendirsek dahi insanların kafasında oyuncu değişikliklerini soruyorlar. Sonuç alınca değil almayınca sorgulanıyor" dedi.

'Sakatlanma riski...'

Doktorların verdiği raporlar doğrultusunda karar aldıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doktorların söylemlerine göre de hareket ediyoruz. Bakasetas’ın sahadaki süresini de uzattık. Sakatlanma riski yüksek olan bir oyuncu yerine Yusuf Yazıcı ile başladık. Hamsik için de aynı şey geçerli."

Yusuf Yazıcı forvette!

Yaz transfer döneminde kiralık olarak geri dönen Yusuf Yazıcı, Monaco karşısında ileri uçta forma giydi. Normal mevkisi on numara olan milli futbolcu, ilk devrede etkili bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu, ilk 45'te takımının attığı 3 şuta imza attı, bir isabet buldu. Yusuf, 56'da yerini Umut Bozok'a bıraktı.

Uğurcan daha ne yapsın!

Fırtına'nın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, zorlu deplasmanda elinden geleni yaptı. 26 yaşındaki eldiven, Fransız ekibi karşısında alınan yenilgide hatasız oynadı. Milli kaleci, doğrudan gole sebebiyet vermedi. Bordo-Mavili savunmacılar, yaptığı basit hatalar ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

Marek Hamsik vasatı aştı

Karadeniz devinin tecrübeli orta saha oyuncusu Marek Hamsik, orta sahada elinden geleni yaptı. Slovak yıldız, ortaya koyduğu futbolla takımda vasatı aşmayı başaran nadir isimlerden biri oldu. Abdullah Avcı, 35 yaşındaki oyuncuyu 56. dakikada kenara aldı. Hamsik, sahada kaldığı süre içerisinde 34 pas atarken, girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Ben Yedder'i durduramadık

Fransız ekibinin tecrübeli golcüsü Wissam Ben Yedder, temsilcimiz karşısında yine formundaydı. 32 yaşındaki santrfor, 14. dakikada fileleri sarsan isim oldu. Fransız santrfor, ilk yarının son anlarında ise penaltıdan bu kez ağları havalandırdı. Yedder, bu sezon 14 maçta 7 gol sevinci yaşadı.