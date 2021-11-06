Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş 'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı , geçen sene oynanan maça atıfta bulunarak, "Geçen sene de kazandık. Seyircisizdi. Seyircili burada kazanmak kolay değil. O baskıyı hissettiriyorlar. Bu baskıyı nasıl kırarız buna çalışmıştık. Baskıyı kırınca oyunun içinde olacağımıza inanıyorduk. Harika bir galibiyet aldık. Biz burada sadece 3 puan kazandık, şampiyonluk falan kazanmadık." açıklamalarını yaptı.

Uğurcan açıklaması

Abdullah Avcı maç içerisinde Uğurcan Çakır ile taraftarlar arasında yaşanan olaylara değindi ve "Uğurcan, milli takımın kalecisi. Ne Uğurcan'ın annesi ne benim annem ne bunu söyleyen taraftarların da ailesi ve annesi bunu hak etmiyorlar. Başka taraftarlar da hak etmiyor. Bunu söyleyenlerin annesi de hak etmiyor, bizim annemiz de." dedi.

Bakasetas'ın sakatlığı

Maçta sakatlanıp oyuna devam edemeyen Bakasetas hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Bakasetas'ın dizinde ağrısı var, yarın MR'ı çekilecek. Milli takım süreci de var. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz." ifadelerinde bulundu.







