2 günlük iznin ardından Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Antalya deplasmanındaki yenilgiyle ilgili “Kesinlikle moraliniz bozulmasın, motivasyonunuz düşmesin” diyen tecrübeli hoca, “Sadece bir maç kaybettik. Ama gereken dersleri de çıkaracağız. Buralara kolay gelmedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz kimseye değil, kendi işimize odaklanacağız. Aşağıya bakmak yok. Hep yukarıya..” ifadelerini kullandı. Hatayspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:









Tek tek hataları anlattı

“Bu takıma sonuna kadar inanıyorum. Camia, taraftar size inanıyorum. Fedakârlık yapacağız ve gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç maç ilerlemeye devam...” Antrenmanda, son maçta yapılan hataları da tek tek anlatan Abdullah hoca, detaylı bir analizde bulundu.

Kaybederken bile kazandı

4 büyük takım arasında ligin 16. haftasında ilk maça Trabzonspor çıkarken, Bordo Mavililer’in ilk kez yenilmesinin ardından rakipleri iştahlandı. Özellikle de Fenerbahçe ... Ancak Sarı Lacivertliler de Gaziantep FK’ya kaybetti ve 12 puanlık fark korundu. Galatasaray ise Sivasspor’a mağlup olurken, hâlâ 16 puan gerideler. Beşiktaş ise son dakika golleriyle Kayseri’yi yenmesine rağmen 15 puan farkla 7. sırada bulunuyor. Fırtına, en yakın takipçisi Konyaspor’un 9, Hatay’ın 10, Başakşehir’in ise 11 puan önünde.





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