Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde 70 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ise sahadan 3 puanla ayrılarak kendi puan rekorunu yakalamış olacak.

Abdullah Avcı, Başakşehir ile 2016-17 sezonunda 34 maçta 73 puan toplamıştı. Avcı, 30 maçta 70 puan topladığı bordo-mavililerle elde edeceği 3 puanla kendi rekorunu yakalamış olacak ve sezon tamamlanmadan kalan süreçte elde edeceği puanlarla kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.

Sezonun son derbisini kazanmak istiyor

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımına karşı kayıp yaşamak istemiyor. Bordo-mavililer, bu sezon Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçını kayıpsız geçerek sezonu İstanbul üç büyüklerine karşı kayıpsız kapatmayı hedefliyor.

Trabzonspor, en son üç büyük rakibi karşısında 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgisiz kapatmıştı.

Nwakaeme'nin maçı olacak

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol atması halinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak. Nijeryalı oyuncu ayrı bir sezon üç büyüklere gol attığı dönemi yaşamış olacak. Süper Lig'in 30. haftasında bordo-mavililerin 3-2 mağlup olduğu Çaykur Rizespor müsabakasını boş geçen Nwakaeme, 3 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında ağları sarsması halinde hem en golcü sezonunu yaşayacak hem de üç büyüklere aynı sezonda gol attığı dönemi yaşayacak.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun maç kadrosunda olup-olmayacağı maç günü netlik kazanacak.

İHA