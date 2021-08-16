Süper Lig 'de 2021/22 sezonunun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor 'da teknik patron Abdullah Avcı, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Hataları minimuma düşürmek istediklerini vurgulayan Avcı, ''Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum.'' dedi ve ekledi:

'Tekrarlar, çalışmalar bizi daha iyi hale getirecek'

''Biz hataları minimuma düşüreceğiz. Savunma ve hücum bir anda değişmiyor, magnetlerle oynanan bir oyun değil bu. Tekrarlar, çalışmalar bizi daha iyi hale getirecek. Onun için sabır ve desteğe devam diyorum. Oyuncu profili değişti. Cornelius da gol atabiliyordu bugün, yetenekli oyuncu sayısı artınca problemi çözme yeteneği daha artabiliyor.''







