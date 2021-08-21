Trabzonspor haberi... Abdullah Avcı: Mücadeleniz ayakta alkışlanır

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile eşleşmeleri için “Şampiyonlar Ligi maçı gibi” ifadelerini kullanmıştı. Konferans Ligi Play-Off Turu ilk mücadelesi, gerçekten de Mourinho’nun dediği gibi Devler Ligi seviyesinde geçti. 90 dakikanın sonunda kazanan 2-1’lik skorla İtalyan ekibi oldu. Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından soyunma odasına girdiğinde oyuncularının büyük üzüntü yaşadığını ve morallerin bozuk olduğunu gördü. Başarılı teknik adam, bunun üzerine bir konuşma yaptı. Avcı, “Evet, bu maçı kazanabilirdik. Ancak kesinlikle ortada üzülmemizi gerektirecek bir durum yok. Hepiniz takdir edilecek, ayakta alkışlanacak bir mücadele verdiniz” ifadelerini kullanarak öğrencilerine moral verdi.

‘Daha rövanş var’

Başarılı teknik adam, taraftarın takımı tribünlere çağırdığını hatırlatarak, “Sırf bu bile sizin nasıl oynadığınızın göstergesi. Mağlubiyete rağmen taraftarı mutlu etmeyi başardınız. Önemli olan da bu. Ayrıca hiçbir şey bitmiş değil. Bunun bir de rövanşı olacak. Ancak önce bizim işimiz Sivas maçını kazanmak. Artık sadece buna odaklanalım” diye konuştu.