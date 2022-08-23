Trabzonspor haberi | Abdullah Avcı: Haydi tarih yazalım!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-2 kaybettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası oyuncularıyla bir araya geldi. Futbolun içerisinde bunların olabileceğini aktaran deneyimli teknik adam önemli olanın gerekli dersleri çıkartarak geriye değil önlerine bakmak olduğunu vurguladı. Önümüzdeki haftaların yoğun maç trafiğinde geçeceğini oyuncularına aktaran Avcı, karakterli ve iyi bir takımın parçası olduklarını ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını belirtti.

Taktik savaşı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off rövanş maçında karşılaşacakları Kopenhag takımına ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam, "Bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyor. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Planlarımızda bir şaşma olmasın ve hedeflerimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım. Haydi tarih yazalım” dedi.

Danimarka’nın FC Kopenhag takımını 2-1’in rövanşında ağırlayacak olan Trabzonspor’da, teknik direktör Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi’ne kalmanın yanı sıra, Karadeniz ekibinin başında ise ilk Avrupa galibiyetini almak için saha kenarında taktik savaşı verecek.

Fırtına şanssızlığı kırma peşinde

Karadeniz ekibi, son 12 maçtır kazanamıyor. Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan’ın AEK takımı karşısında 22Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti. Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.







