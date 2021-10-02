Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı: Bu takım şampiyon olacak!

Trabzonspor , Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 yenerek puanını 18'e çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ve 90 dakikayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun ve oyuncu kalitelerinin olduğunu belirtti, ''Oyunu doğru oynarsak kazanacağımızı biliyorduk.'' dedi ve ekledi:

'Trabzonspor taraftarının desteği devam etsin'

"Bu takım şampiyon olacaksa, olacak da, buna inanıyoruz, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların katkısıyla olacak. Trabzonspor taraftarının desteği devam etsin, onların desteğiyle hedeflere daha hızlı gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi Milli Takım arası var. Biraz dinleneceğiz, futboldan uzak kalacağız.''

'Biz bu hedefe gidiyoruz'

''Neredeyse 1 sene oldu ben buraya geleli. Geçen sene bu haftalarda çok düşük puan vardı. Benim de, Trabzonspor'un da hedefleri var. Biz bu hedefe gidiyoruz.''







