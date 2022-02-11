Trabzonspor haberi! 37 yıl sonra yine her yer Bordo Mavi

Sezon başından beri ligde sadece 1 kez yenilen ve haftalardır zirveye ambargo koyan Trabzonspor , Türkiye Kupası’nda da son 8 takım arasına kaldı. Bir önceki turda Galatasaray ’ı eleyen Denizlispor ’un karşısına tamamen yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fırtına, deplasmanda 2-1 kazanıp çeyrek finale adını yazdırdı. Bordo-Mavililer artık pazar günkü Konyaspor maçına odaklandı. Şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisini Akyazı’da konuk edecek olan Trabzonspor, en önemli virajlardan birini daha kayıpsız geçip, 1 maç eksiği bulunan Konyaspor’la puan farkını 12’ye yükseltmeyi hedefliyor.

‘Başkaları final diyebilir’

Teknik direkdör Abdullah Avcı motivasyon turlarına başlarken, “Başkaları final diyebilir ama bizim için öyle değil. Lider biziz, rahat olacağız. Taraftarımızın da müthiş desteğiyle galibiyet için gereken mücadeleyi, aklı ortaya koyacağız. Büyük fedakârlıklar yaparak buralara geldik, aynen devam edeceğiz. Gücümüzü gösterip, kazanma alışkanlığını sürdüreceğiz” sözleriyle takımına seslendi. Hem ligde hem de kupada çifte mutluluk hedefleyen Avcı, müthiş geçen sezonda tarihe geçebilir.

İkisi de ilk olacak...

Öyle ki Trabzonspor en son 1983- 1984’te, aynı sezonda Türkiye Kupası’nda ve ligde şampiyonluğa ulaşmıştı. Avcı, 37 sene sonra bu başarıyı göstermek amacında. Bordo- Mavili takımın başına geçtiği günden beri istatistikleri adeta alt-üst eden ve Trabzonspor’un tarihine önemli izler düşen Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası mutluluğunu bu sene yaşamak istiyor.