Trabzonspor günü tek idmanla tamamladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde konakladıkları otelin sahasında yapılan idman basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Dünkü maçta ilk 11’de görev alan oyuncular idmanı açma germe hareketleriyle, diğer oyuncular ise dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.





Bordo mavili ekipte, milli takımlardan dönen ve izinli olan Gomez ile Larsen’in haricinde Bartra burun ameliyatı olması, Serkan, Doğucan, Enis Bardi, Yusuf Yazıcı, Djaniny ve Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı. Uzun süre sakatlığı bulunan Dorukhan ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Trabzonspor , Antalya kampını yarın yapacağı sabah idmanı ile tamamlayarak Kocaeli’ne gidecek.

DHA