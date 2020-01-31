Trabzonspor, Guilherme transferini bitirdi

Trabzonspor’da yönetim, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Orta sahadaki ihtiyacı Ndiaye hamlesiyle çözen, Kayserispor’dan ayrılan gurbetçi kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu’nu uygun maliyetle renklerine bağlayan Trabzonspor, bir önemli transfer daha gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ın transfer etmeye çalıştığı ancak harcama limiti nedeniyle kadrosuna katamadığı Guilherme’yi şehre getirdi. Yeni Malatya’dan ayrılıp dün öğlen saatlerinde Trabzon’a ayak basan Guilherme için Yeni Malatyaspor’a sadece 40 bin Euro, yani 265 bin TL fesih bedeli ödenecek.

Guilherme, eşi ve çocuğuyla birlikte dün Trabzon’a geldi.

Sağ kanat artık sağlam

Trabzon’da sağlık kontrolünden dahi geçen Guilherme, esas bölgesi merkez orta saha olmasına rağmen bu sezon sağ kanattaki performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Abdülkadir’in yokluğunda sağ tarafı iyice sağlama almış oldu.

28 yaşındaki Sambacı ile 3 yıllık mukavele yapılacak.

Mini Yorum - Olcay Çakır

Büyük iş!

Ön bölgede oynayan oyuncularla ilgili bakış açılarımız genelde oyuncuların ‘teknik becerilerine’ odaklıdır. Guilherme’nin Malatya performansına teknik becerileri üzerinden değil de oyun içindeki etkinlikleri üzerinden farklı bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Zira bu oyuncunun saha içerisinde kale hariç neredeyse tüm mevkilerde sıklıkla kullanıldığını hatırlayalım.

Kanat özelliği biliniyor

Hatta Legia Warşova’da bir kaç maç sol bek oynadığını biliyoruz. Numaralarla ifade etmek gerekirse; altı, sekiz ve on numara oynuyor oyuncu. Kanat konusu zaten en bilindik özelliği. Böylesi teknik becerisi yüksek olup, mücadele anlamında da yüksek performanslı, kaybetmeye tahammülsüz oyuncu transferi devre arası da düşünüldüğünde büyük iş.

Trabzonspor’a hayırlı olsun.