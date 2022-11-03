Trabzonspor , Avrupa'da kader maçında Macar ekibi Ferencvaros'u ağırlıyor. Avrupa Ligi H Grubu'nda 3. sırada bulunan Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin kazanmaktan başka çaresi yok. Gruptaki diğer maçta da Monaco ile Kızılyıldız kozlarını paylaşıyor. Başta Trabzonspor taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki puan durumunu ve Bordo Mavili ekibin grubunda alınan sonuçları merak ediyor.

Trabzonspor kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi H Grubu puan durumu ve maç sonuçları

1 - Ferencvaros / 10 puan

2 - Monaco / 7 puan

3 - Trabzonspor / 6 puan

4 - Kızılyıldız / 6 puan

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi’nde Trabzonspor’un yoluna devam etmesi için kazanması yetmiyor. Gruptaki diğer maçta da Monaco’nun Kızılyıldız’a takılması gerekiyor. İşte ihtimal hesapları...

● 2.’lik için Trabzonspor’un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması şart. Kızılyıldız da Monaco deplasmanından puan çıkartmalı.

● Trabzonspor’un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

● İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor’un Kızılyıldız’la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

● Hem Trabzonspor’un hem de Kızılyıldız’ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu fikstürü:

8 Eylül: Ferencvaros 3-2 Trabzonspor

15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

6 Ekim: Monaco 3-1 Trabzonspor

13 Ekim: Trabzonspor 4-0 Monaco

27 Ekim: Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor

3 Kasım: Trabzonspor - Ferencvaros

Akyazı’da hedef 3’te 3

Bu sezon Süper Kupa Finali dahil 19 resmi maça çıkan Trabzonspor, 6 yenilgi aldı. Bu yenilgilerin tamamı deplasmanda yaşandı. Fırtına evinde ise bambaşka bir görüntü sergiliyor. Süper Lig’de tam 30 maçtır Akyazı’da bileği bükülmeyen Bordo-Mavililer, Avrupa’da da paralel bir performans gösterdi. UEFA Avrupa Ligi’nde taraftarı önünde çıktığı Monaco ve Kızılyıldız maçlarını kazanan Karadeniz ekibi, kritik maçta Ferencvaros’a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Akyazı’daki son Sivasspor karşılaşmasında yaklaşık 21 bin taraftarı Fırtına’yı desteklerken, bu maç için satılan bilet sayısı kombinelerle birlikte 30 bin seviyesinde. Trabzonspor, pazar günü ise ligde bu kez Konyaspor’u Akyazı’da konuk edecek.