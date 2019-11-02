Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında taraftarı önünde Göztepe'yi konuk edecek. Bordo-Mavililer’de eksik çok ama hedef aynı... Fırtına, bugün Göztepe’yi yenmeyi ve lider Alanya’nın puan kaybını beklemeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi kazanırsa, Trabzonspor gelecek hafta Alanya’yı yenerek zirvede iddialı olmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Sturridge, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Göztepe'de istifa eden Tamer Tuna'nın yokluğunda takımı sahaya Sivas Belediyespor karşılaşmasında olduğu gibi kaleci antrenörü Suat Arıcan çıkaracak.

Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Trabzonspor - Göztepe muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil, Jerome (Eren)

Sturridge’ten kötü haber

Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sorun yaşayan Karadeniz ekibine şimdi de Daniel Sturridge’ten kötü haber geldi. İngiliz futbolcunun, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırında gerilme tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan 30 yaşındaki oyuncunun, 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Buna göre tecrübeli oyuncu, bugün Göztepe ve perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Krasnodar karşılaşmasında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde oynayıp, oynamayacağı ise belirsiz. Yıldız oyuncunun, Alanya karşısında da oynamaması halinde milli aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

En önemli koz Kuzey’in oğlu

Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel ve Abdulkadir Parmak derken, şimdi de Sturridge sakatlandı. İngiliz yıldızın darbeye bağlı olarak sol alt baldırında gerilme tespit edildi ve 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bordo- Mavililer’de bu kadar eksik varken, teknik direktör Ünal Karaman’ın en güvendiği isim ise ‘Kuzey’in oğlu’ lakaplı Alexander Sörloth... Tecrübeli hoca, ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Norveçli forveti ile Göztepe karşısında gol arayacak. 23 yaşındaki oyuncuya, Sosa, Nwakaeme ve Yusuf Sarı gibi isimler eşlik edecek.

Göztepe ile 23. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İki isim ceza sınırında

Bordo-mavililerde, Göztepe karşılaşması öncesi Uğurcan Çakır ve Jose Sosa sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her iki oyuncu karşılaşmada kart görmeleri halinde, Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.