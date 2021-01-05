Trabzonspor - Göztepe canlı

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan Bordo-Mavililer, Göztepe’yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo’nun sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor'da ayrıca aralık ayı içinde corona virüse yakalanan Abdülkadir Ömür, 12 Aralık'taki Kayserispor maçından sonra yeniden ilk 11'deki yerini aldı.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE CANLI TAKİP

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Trabzonspor - Göztepe ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

Trabzonspor kazanan kadro ile devam!

Trabzonspor´da tedavisi devam eden ve takımdan ayrı olarak çalışan Vitor Hugo´nun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ağrıları devam eden oyuncunun Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın Fatih Karagümrük karşısındaki kazanan 11´ini koruyarak Göztepe mücadelesine de aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk sakat!

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. Göztepe’de Alpaslan Öztürk’ün sakatlığı bulunuyor.

Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon’da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

Trabzon’da son maçlarda zorlanıyor

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi. 2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe’yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.