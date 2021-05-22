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Trabzonspor gönderme yaptı! Fenerbahçe cevap verdi!

Trabzonspor resmi twitter hesabından 2011 yılındaki şampiyonluğa gönderme yaptı. Bordo-Mavili kulübün ardından Fenerbahçe de aynı şekilde sosyal medyadan cevap verdi.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 21:13 Son Güncelleme:
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Trabzonspor gönderme yaptı! Fenerbahçe cevap verdi!

Trabzonspor ve Fenerbahçe'den yıl dönümünde 2011 yılı şampiyonluğu paylaşımları geldi. İlk paylaşımı Trabzonspor yaptı, Fenerbahçe'den cevap gecikmedi.

Bordo-Mavili kulüp yaptığı paylaşımda "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerinu kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.



Fenerbahçe cevap verdi!

Fenerbahçe ise 2011 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşarak Trabzonspor'a gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımı da kısa süre içinde binlerce taraftarın beğenisini aldı.



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