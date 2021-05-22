Trabzonspor gönderme yaptı! Fenerbahçe cevap verdi!

Trabzonspor ve Fenerbahçe'den yıl dönümünde 2011 yılı şampiyonluğu paylaşımları geldi. İlk paylaşımı Trabzonspor yaptı, Fenerbahçe'den cevap gecikmedi.

Bordo-Mavili kulüp yaptığı paylaşımda "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerinu kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.









Fenerbahçe cevap verdi!

Fenerbahçe ise 2011 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşarak Trabzonspor'a gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımı da kısa süre içinde binlerce taraftarın beğenisini aldı.







