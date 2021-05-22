Trabzonspor gönderme yaptı! Fenerbahçe cevap verdi!

Trabzonspor ve Fenerbahçe'den yıl dönümünde 2011 yılı şampiyonluğu paylaşımları geldi. İlk paylaşımı Trabzonspor yaptı, Fenerbahçe'den cevap gecikmedi.
Bordo-Mavili kulüp yaptığı paylaşımda "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz Şampiyon..." ifadelerinu kullandı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1396151620602191875?s=20
Fenerbahçe cevap verdi!
Fenerbahçe ise 2011 sezonu şampiyonluk kupasını paylaşarak Trabzonspor'a gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımı da kısa süre içinde binlerce taraftarın beğenisini aldı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1396160389449138176?s=20