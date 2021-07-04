Trabzonspor golcü transferinde atağa geçiyor

Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bordo-Mavililer, birinci forvetini henüz açıklamadı. En çok istenen oyuncu; elbette Alexander Sörloth. Kuzey’in Kralı’na yeniden Trabzonspor formasını giydirmek isteyen Bordo-Mavili yönetim, hafta içinde Leipzig Kulübü ile bir görüşme daha yapacak. Çünkü Bundesliga ekibi, forvet hattına beklenen takviyeyi yaptı. Alman temsilcisi, Portekizli yıldız Andre Silva ile 5 yıllık resmi mukavele imzaladı. 25 yaşındaki golcü için 23 milyon Euro ödeyen Leipzig’in, artık Sörloth’u kiralama ihtimali de iyice güçlendi. Normalde 15 Temmuz’a kadar bekleyecek olan Trabzonspor, bu gelişme sonrası süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Muhammet Başakşehir’e döndü

Sörloth’un 1 numaralı alternatifi ise Cornelius. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime verdiği ilk forvet listesinde Danimarkalı ismi ilk sıraya yazmıştı. Yerli golcü olarak gündemdeki oyuncu Muhammet Demir. Daha önce Trabzonspor’da oynayan 29 yaşındaki Muhammet, geçen sezon Gaziantep FK’da çıktığı 31 lig maçında 15 gol, 5 asistlik performans gösterdi. Muhammet, kiralık kontratı bitince Başakşehir’e döndü.