Trabzonspor golcü transferi için bastırıyor

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Trabzonspor, 3 Temmuz’da yeni sezonu açacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak ve sezon hazırlıklarına başlayacak olan Bordo-Mavililer, transferde kritik haftaya girdi. Teknik direktör Ünal Karaman, yeni isimleri kampta görmek istediğini iletirken, yönetim de bu hafta içerisinde 3-4 transferi bitireceklerini belirtti.

Çalışmalar hızlandırıldı

Bu doğrultuda gözler forvet transferine çevrildi. Takımdan ayrılan Hugo Rodallega’nın yerini daha kaliteli bir isimle doldurmak isteyen Karadeniz devi, Tim Matavz, Marcus Berg ve Rachid Alioui gibi golcüler için çalışmalarını hızlandırdı. Matavz için Hollanda ekibi PSV ile görüşmelere başlayan Trabzonspor, Sloven santrforla da ilk teması kurdu.

Berg transferi zor

Bordo-Mavili ekip, bonservisi elinde olan Berg’le de anlaşma zemini arıyor. Ancak bonservisi elinde olan İsveçli golcünün imza parası ve yıllık ücret istekleri şu an için Fırtına’nın şartlarına uygun değil. Avrupa’dan da talipleri olan 32 yaşındaki golcü ile pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Nimes’ten ayrılan Alioui’yle görüşmeler sıklaştırıldı. İlk teklifi reddeden Faslı forvete, iyileştirilmiş yeni teklif yapıldı. Yönetim, üç oyuncudan birini ilk kampa yetiştirmeyi hedefliyor.