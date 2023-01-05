Trabzonspor - Giresunspor maçı iddaa oranları

Son haftaların formda takımı Giresunspor, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası evinde hata yapmak istemeyen Trabzonspor 'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, 12 Eylül 2022'deki Adana Demirspor maçından sonra ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Bordo-mavili ekipte Marc Bartra, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Edin Vişça yeniden sakatlandı. Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz hâlâ hazır değil. Stefano Denswil maç saati netleşecek. Stoperde Vitor Hugo'nun yanında Jean-Philippe Gbamin’i görebiliriz. Bir kanatta Djaniny, diğerinde Trezeguet olacak. Gole en yakın bölgede Maxi Gomez'i izleyeceğiz. TD Abdullah Avcı'nın orta üçlüyü "Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür & Anastasios Bakasetas" şeklinde oluşturması bekleniyor. Marek Hamsik ve Enis Bardhi yedek soyunacak.

Son olarak Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Giresunspor, yenilmezlik serisini 4 maça (3G 1B - 10 puan) çıkarmıştı. Çotanaklar'da hücumun önemli parçalarından Borja Sainz cezalı, alternatif stoperlerden Sergen Piçinciol sakat. Sainz'ın yokluğunda TD Hakan Keleş'in hücum merkezindeki Riad Bajic'in arkasında "Brandley Kuwas, Görkem Sağlam & Serginho" üçlüsüyle oynaması bekleniyor. Eldivenler Onurcan Piri'ye emanet. Stoper ikilisi "Ramon Arias & Alexis Perez" olacak. Sağ bekte Trabzon doğumlu Hayrullah Bilazer, sol bekte Alper Uludağ forma giyecek. Savunmanın önünde Jorman Campuzano ile Robert Mejia'yı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un ligdeki son 6 maçının 4'inde "karşılıklı gol" izledik. Bu 4 maçın 3'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Giresunspor'un ligdeki son 6 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 19 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %53'lük kesim bordo-mavili ekibin Giresunspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.