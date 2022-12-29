Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.30’da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

Fatih Karagümrük maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü Trabzon'da yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.