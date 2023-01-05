Geçen hafta Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'la Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım sahasında kazanarak son mağlubiyeti unutmak istiyor. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe 'yi mağlup eden Giresunspor aynı başarısını Trabzonspor karşısında sürdürme peşinde.

Trabzonspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında bugün saat 20:00'de Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek. Maçı beINSPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak.

Trabzonspor - Giresunspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gómez.

Giresunspor : Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic

Lig'de 9. randevu

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Avcı'dan rotasyon

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolaysıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak.

Savunma'da Bartra'nın yerine Gbamin&in forma giyme ihtimali daha yüksek. Hücum hattında Visca’nın yokluğunda en büyük aday ise Djaniny olarak öne çıkıyor. Naci Ünüvar'da bu bölge için ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.



