Trabzonspor - Giresunspor maçı (CANLI)

Geçen hafta Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor , Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'la Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım sahasında kazanarak son mağlubiyeti unutmak istiyor. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe 'yi mağlup eden Giresunspor aynı başarısını Trabzonspor karşısında sürdürme peşinde. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği Trabzonspor-Giresunspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Bakasetas'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

13' Kuwas'ın sağ çaprazdan attığı şutta Eren'den seken top kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmasına yardım eden Bardhi, ön direkte topu uzaklaştırdı.

15' Trabzonspor hızlı hücumunda sol kanatta topla buluşan Trezeguet, Arias'ın müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, Arias'a sarı kart gösterirken topun başına Bardhi geçti. Tecrübeli oyuncunun şutunda barajdan seken topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

17' Trezeguet ile paslaşan Bakasetas'ın ceza sahasında attığı şutta top savunmadan sekti.

GOL | 30' Sağ kanattan kullanılan kornerde kaleci Onurcan Piri'yi geçen top Riad Bajic'in sırtına çarptı ve ağlarla buluşan top sonrası Trabzonspor öne geçti.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Trabzonspor - Giresunspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gómez.

Giresunspor : Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic

Lig'de 9. randevu

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı. Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.