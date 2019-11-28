Ligde gösterdiği performansla ikinciliğe yerleşen Trabzonspor Avrupa Ligi’nde ise istediği sonuçları alamadı ve son iki maç haftasına dördüncü sırada girdi. Sezona iyi başlamasına rağmen önemli isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ön elemelerde gösterdiği oyunu grup maçlarında sergilemekte zorlanan Bordo-mavililer artık tamamen lige odaklandı. Takımda Abdülkadir ve Novak‘ın sakatlığı sürerken, durumu şüpheli olan bazı futbolcuların da riske edilmesi beklenmiyor. Galatasaray maçını düşünen teknik direktör Ünal Karaman’ın genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla maça çıkması yüksek ihtimal. Grupta lider durumdayken Basel’e kaybettiği iki maçla avantajını yitiren Getafe ise bu mücadeleye büyük önem veriyor. İspanyol ekibin teknik heyeti La Liga’da Espanyol ile oynadıkları karşılaşmada as oyuncularını dinlendirmişti. Cabrera, Manojlovic ve Ndiaye sakatlık problemi olan oyuncularken, Maksimovic, Gallego ve Garcia kadroya alınmadı.

TRABZONSPOR - GETAFE MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN GÖRSELİ TIKLA

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- Her iki ekibin de grupta çıktığı tüm maçlarda gol atıldı.

- Getafe’nin gruptaki 4 maçının tümünün ilk yarısın gol atıldı.

- Trabzonspor’un grupta çıktığı 4 maçın 3’ünde ilk yarı gol oldu. Bu üç karşılaşmanın 2’sinin ilk yarısında ise 2 gol atıldı.

- Trabzonspor bu sezon çıktığı 20 resmi maçın 18’inde kalesinde gol gördü.

- Trabzonspor İspanyol takımlarına karşı oynadığı 14 resmi maçın 9’unda gol atamadı.

TEK MAÇTA MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ NE?

İddaa bülteninde akşam seansının başlangıcında Misli.com’dan Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz Trabzonspor – Getafe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’ya yakını Getafe galibiyetini tercih etmiş durumda.

MİSLİ.COM YORUMUCUSU BERKAY TOKGÖZ NE DİYOR?

Temsilcimiz Trabzonspor maalesef Avrupa macerasına erken veda etti ve artık tek odak noktası lig. Getafe’nin ise gruptan çıkma şansı hala devam ediyor. Hafta sonu Galatasaray müsabakasını da düşünürsek, Ünal Karaman as oyuncularını bu karşılaşmada dinlendirebilir. Getafe’yi galibiyete daha yakın görüyorum. Tercihim MS:2



