Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres ile resmi sözleşme imzaladı

İlk olarak söz alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Yaklaşık 1.5 ay süren görüşme neticesinde bugün imza noktasına geldik. Bu sezon transfere erken başladık ve eminim ki bu durum taraftarlarımızı da heyecanlandırıyordur. Transferlerimiz devam edecek. Bütün amacımız, hocamızın önerdiği oyuncularla kampımıza başlamak” dedi. “Bu tür oyuncuları transfer etmek kolay olmuyor” ifadelerini kullanan Başkan, “Biz onları terlettik, onlar bizi terletti ama neticesinde anlaştık. Her ikisinin de çok büyük katkılar vereceğine olan inancım tam. Camiamıza hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

‘Parma’ya teşekkür ederiz’

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Özellikle Gervinho transferinde oyuncunun lisansını serbest bırakan Parma Kulübü’ne çok teşekkür ediyoruz. İyi ilişkilerimiz var. 2 sene önce Kucka’yı onlara satmıştık. Hâlâ orada. Şimdi hem Gervinho’yu hem de Peres’i büyük bir mücadele bekliyor. Tatil dönüşü onları çok büyük bir savaş bekliyor. Süper Lig diğer liglere benzemiyor. Mücadele katsayısı çok yüksek”

Gervinho: Takım için savaşacağım

33 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Gervinho, “Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde konuşacağım. İnandığım bir proje... Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Parma Kulübü’ne de transferimde gösterdikleri kolaylık için teşekkür ediyorum. Ben, eşim, ailem burada olmaktan dolayı mutluyuz. Takıma yardımcı olmak için buradayım ve Trabzonspor için savaşacağım. Takımımın da bana yardımcı olacağını biliyorum” açıklamasında bulundu.

Peres: Büyük başarılar gelecek

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Bruno Peres, “Trabzonspor ailesinin parçası olmak gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın, bunun getirdiklerinin farkındayım. Saha içinde ve dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Saha içinde savaşçı ve saha dışında her zaman elinden geleni yapacak kişilerden bir tanesiyim. Bu yıl uzun ve kolay bir yıl olmayacak. Savaşarak, birlikte mücadele ederek, bu ailenin geçmişini de düşündüğümüz zaman çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim.” dedi.



