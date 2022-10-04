Trabzonspor geri dönüşlerde uzman

Trabzonspor , Süper Lig ’de önemli geri dönüşlere imza atarak zirveye tutunmasını bildi. Bordo-mavililer, Gaziantep ve Kayserispor maçlarında bu sayede 6 puanı cebine koydu.

Kadroda yaşanan kabuk değişiminin zaman zaman sıkıntılarını yaşayan Karadeniz ekibi, son haftalarda Avrupa ve ligde galibiyetler alıyor. Bordo-mavililer, 3-2’lik Gaziantep maçından sonra lige verilen milli aranın ardından Kayserispor karşısında da yeni bir geri dönüşe imza attı, 2-1 kazandı.

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Geçtiğimiz sezon da geriye düştüğü maçları kazanmasıyla öne çıkan Trabzonspor, bu sezon da aynı duruşu sergiledi. Karadeniz temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 16 puan toplayan bordo-mavililer, söz konusu puanların 6’sını geri dönüşler sayesinde elde etti.

Üst basamaklara doğru tırmanışını sürdüren Abdullah Avcı’nın ekibi, geçtiğimiz sezon ise 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.





Şimdi sıra Monaco’da

Süper Lig’de ve Avrupa’da oynadığı son 3 maçı kazanan Trabzonspor, gözünü Monaco maçına çevirdi. Avrupa Ligi H Grubu’nda 6 Ekim Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, çalışmalarını sürdürüyor.

İlk maçında deplasmanda Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, sahasında ise Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı.

Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Monaco’yu da devirip lider olmak istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki takım antrenmanlarını dün de devam ettirdi. (Skorer)



