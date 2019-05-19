Trabzonspor gençlerle esiyor!

Fırtına gençleri ile esmeye devam ediyor... Öze dönüş politikası kapsamında altyapısından çıkardığı Uğurcan, Hüseyin, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi gençlere şans veren ve bu isimlerle başarıyı yakalayan Bordo-Mavililer, Beşiktaş karşısında da gençleri ile güldü. Uğurcan Çakır maç boyunca kritik kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynarken, Hüseyin Türkmen de savunmada kusursuz bir performans sergiledi.

Büyük oynuyorlar

Novak’ın attığı golde Abdülkadir Ömür harika bir asiste imza atarken, galibiyeti getiren ikinci golde ise Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı’nın imzası vardı. Beşiktaş karşısında bir kez gol pası veren Abdülkadir Ömür, bu sezon Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 2 maçta da 2 asist yapmıştı. Yusuf Yazıcı ise Galatasaray mücadelesinde 1 asiste imza atarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını da birer kez sarsmayı başardı.



