Trabzonspor - Gençlerbirliği maçına muhteşem oran!

Misli.com’da Canlı Bahis oynayarak futbol zevkinizi arttıracağınız mücadelede Kadıköy deplasmanından bir puan çıkaran Trabzonspor, bu sezon henüz puanla tanışamayan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Henüz sezon başı olmasına rağmen yoğun bir maç temposundan çıkan antrenör Ünal Karaman’ın ekibi için milli maç arası adeta ilaç gibi geldi. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki ilk maçına çıkacak olan Bordo Mavililerde sakatlıkları olan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı oynayamayacak. Konuk ekipte ise cezaları biten Pierre-Yves Polomat ve Ahmet Oğuz takıma dönüyor; ancak sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Sefa Yılmaz görev alamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni konuk ettiği son 10 maçın 8’ini kazandı.

Gençlerbirliği deplasmanda 6 maçtır kaybediyor.

Trabzonspor’un son 17 maçının 15’inde karşılıklı goller oldu.

Trabzonspor’un iç sahada oynadığı son 10 maçın 8’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Trabzonspor lige yeni yükselen rakiplerine karşı oynadığı son 20 maçta sadece 8 galibiyet alabildi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Trabzonspor’un galibiyeti. Bu maça bahis yapan üyelerin çok büyük çoğunluğu Trabzonspor’un evinde maçı alacağını ön görmüş.

Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği diğer tercihler ise 2,5 Gol Üstü ve Trabzonspor’un maçı 2 farkla kazanması olarak dikkati çekiyor.



