68 puanı bulunan ve Süper Lig'de 4. sırayı garantileyen Trabzonspor, 42. ve son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo Mavili ekip, evinde 3 puana uzanıp sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Göztepe karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan, 38 puanla 20. sırada bulunan Gençlerbirliği'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Başkent ekibi, Trabzon'da kazanır, Kayserispor da evinde Fenerbahçe'ye kaybederse son hafta ligde kalacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanacak Trabzonspor - Gençlerbirliği maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak. beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Trabzonspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Anmet, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Mugni, Soner, Rahmetullah, Ayite, Sefa, Stancu

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio'nun yanı sıra kart cezalıları Serkan Asan ile Berat Özdemir, Gençlerbirliği'ne karşı sahada olamayacak. Başkent ekibinden ise sakatlıkları süren Diego, Arda, Candeias, Sio, Murat ve kart cezalıları Motta ile Furman, kritik maçta görev alamayacak isimler.

Gençlerbirliği'ne kazanmak da yetmez

Başkent ekibi mucize peşinde... Gençlerbirliği ligde hedefi olmayan Trabzonspor'a konuk olacak. 38 puanla 20. sırada yer alan Kırmızı-Siyahlılar'a kazanmak da yetmiyor. Ankara temsilcisi kazandığı takdirde, 41 puanlı Kayseri'nin de Fenerbahçe karşısında yenilmesini bekleyecek. Olası böyle bir senaryoda aynı puandaki Gençlerbirliği ile Kayseri'nin ikili averajları dikkate alınacak. Sezonun ilk yarısında Kayseri'yi 3-2 deviren Başkent ekibi, ikinci devredeki mücadelenin 2-2 bitmiş olması sebebiyle ikili averajla ligde kalacak, düşen son ekip Kayseri olacak.

‘Sezonu güzel kapatalım’

Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamlayan Fırtına’da, teknik direktör Abdullah Avcı öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın, “Geldiğimiz noktayı hepiniz biliyorsunuz. Sıkıntılı başlayan sezonda hep beraber toparladık ve iyi noktaya ulaştık. Güzel gittiğimiz ligi güzel kapatalım. Çıktığımız her maçtaki gibi hedef yine 3 puan. Kendi işimize bakacağız” dediği öğrenildi.

Genç oyuncular ikinci yarıda

Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı, Hakan Yeşil, Ahmetcan, Farukcan ve Safa Kınalı gibi gençleri bugün de 21 kişilik maç kadrosuna dahil edecek. Başarılı teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinin ikinci yarısında skorun gidişatına göre bazı isimleri görevlendirmeyi düşünüyor. Taraftarlar, özellikle 19 yaşındaki orta saha oyunusu Hakan’ın performansını merak ediyor.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı’nda yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

Trabzon’daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.