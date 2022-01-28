Trabzonspor, genç transferleriyle topbaşı yaptı

Bordo-mavili takımın genç transferleri de ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Spor Toto Süper Lig ’de lider konumda yer alan Trabzonspor , ligin 24’üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının çalışmalarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30’da yapılan idmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma ve 5’e 2 çalışma yaptı. Rondo çalışması ile son bulan antrenmanda Trabzonspor’un genç transferleri Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıparmak ve Kerem Şen takım arkadaşlarıyla ilk kez idman yaptı.

DHA