Trabzonspor, geçen sezonun gerisinde

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor 4-0'lık Galatasaray zaferi ile girdiği milli aradan sonra kendine gelemedi. Önce deplasmanda Aytemiz Alanyaspor, ardından da sahasında Göztepe karşısında alınan mağlubiyetler bordo-mavili camiada büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, performans olarak da geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezon ilk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan ve 9. sırada yer alan bordo- mavililer, bu sezon ise 6 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan topladı ve 12. sıraya kadar geriledi. Geride kalan sezonda 14 gol atmayı başaran Trabzonspor kalesinde 13 gol görmüştü. Bordo-mavililer bu sezon ise 10 gol atarken kalesine atılan 6 gole engel olamadı.

FORVETTE SÜRPRİZ ADAY: BOAKYE

OCAK transfer dönemi için golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Kızılyıldız'dan Richmond Boakye'yi takip ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının birkaç haftadır 25 yaşındaki Ganalı golcünün maçlarını yerinde izlediği ortaya çıktı. Kızılyıldız'da gösterdiği performansla geçen sezon başı Çin'e giden Boakye yeniden Sırp takımına döndü ve bu sezon 2 maçta 3 gol kaydetti.